YouTube ВИДЕО издевательств блогера над бездомным шокировало Сеть

Бездомный выполнял издевательские задания для Ютуб ВИДЕО смоленского блогера для того, чтобы заработать 500 рублей.

В Смоленске местный видеоблогер заставил бездомного по имени Саня выпить залпом три бутылки водки за 5 минут и снял происходящее на видео. По некоторым данным, кроме водки бомж ранее съел банку острого соуса и выпил литр подсолнечного масла.

Сам блогер, личность которого пока не установлена, заявил, что таким способом он помогает героям своих роликов "подняться". Однако зрители не согласились с автором и бурно раскритиковали серию видео под названием "На что готов мужик за 500 р".

“Автор! Если Саня из-за твоих идей отъедет, тебя найдут те же журналисты или какие-нибудь любопытные люди їїїїппп и прославят на всю Русь. Помни это!” - такие комментарии оставляют пользователи.

Между тем автор шокирующего видео опубликовал в открытом доступе свои банковские реквизиты для тех, кто” хочет помочь Сане”.

"Саня щас меньше пьет. Скоро все наладится )))", - написал он.

По словам видеоблогера, герой его видео всегда был любителем выпить. Из-за этого от него ушла жена с двумя детьми.

YouTube ВИДЕО: смоленский блогер давал издевательские задания бездомным за 500 рублей