"Реал" Мадрид - "Бавария": прогноз на матч 18.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" 18 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

18 апреля 2017 года на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде местный футбольный клуб "Реал" принимает мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Реал" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,9, на успех "Баварии" - 2,8.

Накануне матча "Реал" - "Бавария"

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" победой мадридского клуба со счетом 2:1.

"Бавария" - "Реал" Мадрид 1:2 ВИДЕО голов

В этом сезоне Лиги чемпионов "сливочные" не проиграли еще ни одного матча. Однако "Реал" был на волосок от поражения после первого тайма неделю назад їїїїппп в Германии, проигрывая 0:1. Но Роналду и его два мяча перевернули ход событий.

Матчи "Реала" также всегда изобилуют голевыми моментами: во всех поединках "сливочных" забивали обе команды, а в домашних встречах "сливочных" меньше трех голов вообще не забивалось ни разу запоследнее время.

Известно, что предстоящую встречу пропустят сразу два защитника — Пепе и Рафаэль Варан, а также нападающий Гарет Бейл.

"Бавария", в свою очередь, в пяти предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно проходила в полуфинал, но сейчас у немцев не самые высокие шансы на следующую стадию.

После поражения от "Реала" в первом поединке, мюнхенцы неудачно съездили в Леверкузен, где завершила вничью матч с "Байером" — 0:0. При этом в составе клуба с "Реалом" точно не сыграет дисквалифицированный Хави Мартинес.

Что касается кадрового состава, то ранее нападающий "Баварии" Роберт Левандовский подтвердил, что он поможет своей команде во втором матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Комментарии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Своими ожиданиями от матча поделился голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

"Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал! Левандовски — убийца у ворот. Нам его не хватало", - сказал он.

Бывший полузащитник "Реала" Хаби Алонсо считает, что "Бавария" знает, как остановить испанцев и навязать им свой футбол.

"Мы уступаем после первого матча, но у нас всё ещё есть шансы в этом противостоянии. Будет тяжело, ведь нам нужно выиграть и забить как минимум два гола. Мы знаем, как это сделать, как остановить "Реал" и сыграть в свой футбол. Надеюсь, нам удастся исправить ошибки, допущенные в первом поединке. Мы не знаем, кто у "Реала" будет играть на позиции Бэйла. Только Зидан об этом знает. В этой команде полно великих игроков, обладающих разными качествами. Нас ждёт европейское "класико", четвертьфинал на "Сантьяго Бернабеу". Нам нужно быть на высоте", - отметил спортсмен.

В свою очередь, главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что самое главное в ответнмо матче с "Реалом" - забить первый гол.

"Нам нужно показать великолепную игру, чтобы пройти дальше. У нас меньше шансов, чем неделю назад, но мы ещё по-прежнему можем сделать это. Я два года работал с "Реалом", у меня незабываемые воспоминания об этом времени. Сегодняшняя тренировка важна для Боатенга и Хуммельса. С Левандовски всё в порядке. Он тренировался вчера в общей группе, и всё было замечательно. А вот Хуммельс и Боатенг работали по индивидуальной программе. Теперь нужно проверить их на поле в игре с мячом. Думаю, у обоих хорошие шансы сыграть завтра против "Реала"", - отметил он.

Главный наставник "королевского клуба" Зинедин Зидан уверен, что судьбу матча с "Баварией" решат мелочи.

"Знаем, что у "Баварии" много сильных сторон, но у неё есть и слабости. Надо сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи", - подчеркнул специалист.

Полузащитник "Реала" Карлос Касемиро заявил, что угроза воротам «Реала» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" будет исходить не только от нападающего соперника Роберта Левандовского.

"Левандовски – очень сильный игрок, но в «Баварии» есть и другие. Поэтому нам нужно обороняться против всех и не сосредотачиваться только на нём. Они покажут очень сильную игру, поскольку у них высококлассные игроки", - сказал футболист.

"Реал" - "Бавария" 18 апреля 2017: статистика личных встреч

"Реал Мадрид" одержал 8 побед в последних 9 матчах. "Бавария" победила 17 раз в 22 последних поединках. Мюнхенцы только раз в истории обыгрывали "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" в основное время – 1:0.