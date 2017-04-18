В Москве задержана банда таксистов, избивавших и грабивших пассажиров

Как правило, добычей преступников становились деньги, телефоны и планшеты.

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность преступной группы таксистов, нападавшей на своих пассажиров.

Как сообщает Life, трое злоумышленников были официально трудоустроены в таксопарки Москвы и сотрудничали со многими сервисами пассажирских перевозок. Преступники подбирали клиентов, а по дороге избивали их до полусмерти, забирая все ценности. После этого пострадавших выкидывали на лесополосе или довозили до соседних населённых пунктов и оставляли там.

Известно, что Хасан С., Шахобидин Р. и Манучер C. — мастера спорта по боксу. При этом они профессионально занимались в клубах ММА.

Как правило, банда орудовала на территории Новой Москвы и їїїїппп Юго-Восточного округа столицы. К настоящему моменту доказанными являются шесть эпизодов преступлений. Добычей разбойников становились наличные деньги — до 20 тысяч рублей, а также телефоны и планшеты.