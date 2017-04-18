Когда откроют Египет для туристов 2017, новости сегодня: сотрудников "Шереметьево" могут направить в Египет

Египет 2017, открытие для россиян, самые свежие новости сегодня: безопасность египетских аэропортов могут повысить за счет российских специалистов.

По словам замглавы Росавиации Олега Сторчевого, сотрудники московского аэропорта "Шереметьево" могут быть привлечены к обеспечению безопасности в аэропортах Египта.

"Я знаю, что шел разговор о сотрудниках МАШ (АО "Международный аэропорт "Шереметьево" - ИФ), что их туда (в Египет - прим. ред.) направят", - сказал он, отметив, что набор специалистов по обеспечению авиабезопасности в египетских аэропортах еще не завершен. Слова Сторчевого приводит "Интерфакс".

Ранее в СМИ поступало сообщение о том, что российское правительство одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Документ предписывает контролировать авиабезопасность в международных аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из России "специалистам российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией.

С этой целью ведомство объявило отбор среди сотрудников профильных организаций. При этом авиакомпании - и российские, и їїїїппп египетские - смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с упомянутым юрлицом об оказании услуг по контролю авиабезопасности, следует из протокола.

Добавим, что авиабезопасность в аэропорту "Шереметьево" обеспечивает АО "АэроМАШ - авиационная безопасность", совместное предприятие МАШ, базового перевозчика аэропорта - ПАО "Аэрофлот" и британской Gate Technologies Ltd.