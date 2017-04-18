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Минобрнауки назвало 22 опорных вуза России (СПИСОК)

Опубликовано 18.04.17 10:55 Минобрнауки назвало 22 опорных вуза России (СПИСОК)

Минобрнауки объявило о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты.

Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза. Все вузы разделены на две группы. В первую группу вошли восемь университетов. Среди них, например, Владимирский госуниверситет и Мурманский арктический госуниверситет. Во второй группе - Алтайский госуниверситет, Калмыцкий госуниверситет, Петрозаводский госуниверситет и другие, пишет "РГ".

Теперь в России 33 опорных вуза в регионах (ранее их было 11), которым обещано дополнительное финансирование.

Эти вузы должны представить в Минобрнауки свои программы развития, которые помогут им стать конкурентоспособными в регионах и привлечь абитуриентов.

В первую группу вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава їїїїппп России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова, уточняет ТАСС.

Во вторую группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

 
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