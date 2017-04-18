ЦРУ рассекретело план выживания правительства США после ядерной войны

Опубликованные документы позволяют узнать сценарий, по которому будет действовать администрация Трампа в случае ядерной войны.

На днях были рассекречены документы ЦРУ и архивы нескольких президентских библиотекгентсва, позволяющие по-другому взглянуть на подготовку Белого дома к ядерной войне.

Как пишет "ИноСМИ", на момент прихода к власти в США президента Джона Картера в 1977 году, Советский Союз вел активную подготовку к ракетно-ядерной войне.

На тот момент существовал основной федеральный план действий на случай глобальной катастрофы. Такой чрезвычайный план требовал от каждого федерального ведомства спроектировать, разработать и построить свое собственное хорошо защищенное подземное укрытие, а при ЧС правительство должно было руководить страной из таких бункеров.

Федеральное агентство мобилизационной готовности їїїїппп поручило ведущему эксперту Министерства обороны по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий РэюДерби проанализировать ход реализации такого плана. В первую очередь он заметил, что ведомства крайне редко проводят тренировки в рамках своих планов, и мало кто из них выполнял правила, директивы и даже соблюдал соответствующие законы в своей повседневной деятельности.

Дерби выяснил, что в ходе опросов американское общество заявило, что ему нужна программа гражданской обороны. Также должного внимания внутренней безопасности не уделяли военные. Однако, по словам эксперта, после ядерной войны введение военного положения было практически неизбежно, и военные должны были получить огромные полномочия по распределению ресурсов. Однако государство также считало, что некая форма военного положения потребуется еще до начала войны.

Согласно плану, убедившись, что война может стать неизбежностью, правительство должно было эвакуировать значительную часть населения, и особенно тех, кто жил возле важных стратегических и военных объектов, для чего потребуется принуждение и даже сила. Не удивительно, что ни военным, ни политикам не нравилось говорить о таком сценарии, поэтому планы разрабатывались в тайне и получали грифы секретности, чтобы общество знало о них поменьше, и чтобы не пришлось перед ним отчитываться.

В чрезвычайной ситуации и при смене состояния боевой готовности Объединенный комитет начальников штабов должен был приказать 60 руководителям перебраться в основные эвакуационные центры. Правительство имеет в своем распоряжении так называемый спецобъект на вершине горы Маунт-Уэзер в Виргинии, где высшее руководство исполнительной власти должно управлять страной в случае ядерной войны. Также были возведены и дополнительные подземные убежища возле Хейгерстауна, штат Мэриленд, в Мартинсберге, Западная Виргиния, на базе морской пехоты возле Куантико, Виргиния (для ФБР), и во Фронт-Рояле в том же штате, где на спецобъекте предстояло воссоздать Госдепартамент. В колледжах вокруг Вашингтона были спрятаны и другие убежища.

Однако у сухопутных войск и ВВС вертолетов хватит на переброску лишь трети от необходимого количества руководителей. Как сказано в инструкциях, если вертолетов не будет, они должны добраться до своих эвакопунктов каким-то другим, неуказанным способом, а если высшее американское руководство все-таки доберется до Маунт-Уэзер, ему будет очень трудно поддерживать связь с федеральными ведомствами, с другими странами и с американским народом. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что эвакуационные центры по минимуму укомплектованы персоналом.

19 июня 1979 года было подписано распоряжение о создании Федерального агентства по управлению страной в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Дожность директора этого агентства была сделана Картером более важной, а перед Советом национальной безопасности и Пентагоном была поставлена задача по надзору за гражданской обороной. В секретной служебной записке ЦРУ говорилось, что порядок действий президента во время ядерной войны теперь является составной частью стратегии национальной безопасности.

В свою очередь, Белый дом сосредоточился на создании механизма для преемников президента, чтобы те могли выполнять приказы в ходе войны, во время и после обмена ядерными ударами. В начале президентского срока Картера директор Военного офиса Белого дома Хью Картер созвал небольшую рабочую группу, чтобы проанализировать план действий Белого дома в чрезвычайной ситуации - совершенно секретный документ, в котором излагается порядок эвакуации президента службой охраны и порядок назначения преемников Военным офисом Белого дома в случае гибели президента.

Поскольку "президентские ядерные чемоданчики" находились только в распоряжении Картера и у вице-президента Уолтера Мондейла, система ядерного управления страны могла полностью остановиться в случае гибели или тяжелого ранения этих людей, если не будет найден иной способ сообщить военным, кто стал главой государства и армии.

Военный офис Белого дома предложил решение проблемы, заключавшееся в том, что назначенные им люди должны произнести кодовые слова. В итоге, если бы из числа возможных преемников выжил спикер палаты представителей Томас О'Нил-младший, то для получения всей полноты полномочий по руководству государством и его ядерным арсеналом ему достаточно было сообщить дежурному офицеру в оперативном командном центре Пентагона два кодовых слова: FLAG DAY. У следующего по очереди на пост президента были другие кодовые слова: FOUR FINGER. Госсекретарь Сайрус Вэнс должен был подтвердить свою личность, произнеся код FADE AWAY.

На самом деле оперативный офицер из штаба Пентагона наверняка захотел бы убедиться в том, что выживший именно тот человек, кем он представляется, а если советские ракеты уже в пути, то, по мнению изобретателей этой ненадежной системы, наверняка возникнет искушение пойти кратчайшим путем. В этом случае эффективность военного ответа и безопасность страны окажется в большой опасности.

На фоне этих проблем рабочая группа Белого дома попыталась выработать более гибкую и децентрализованную концепцию выживания власти. Было решено вернуться к трем бюрократическим, но очень важным идеям: живучесть (президент и его ближайшая команда должны благополучно пережить войну), возможность взаимодействия (им надо быть на связи друг с другом, со страной, с главами других государств) и наличие поддержки (люди нуждаются в других людях, которые могут им помочь).

Затем была выработана ключевая рекомендация: создать пять "межведомственных групп" по 50 человек каждая, которые в чрезвычайной обстановке будут заранее занимать свои места и оказывать поддержку преемникам президента. Пентагон назвал эти команды поддержки кодовым словом TREETOP (верхушка дерева). Эти группы должны были разместиться на случайно выбранных из нескольких сотен (или тысяч) мест объектах, что обеспечило бы "гибкую и адаптивную передачу необходимых институциональных знаний".

Был подготовлен и список требований, предъявляемых к этим группам. Так, первое, что должна была сделать такая назначенная и развернутая группа, это определить, кто по рангу должен стать преемником президента. Каждая команда должна самостоятельно помочь преемнику в выполнении трех главных президентских обязанностей: как главнокомандующего, как главы государства и как руководителя исполнительной власти. Таким образом, команда из 50 человек должна будет функционировать в качестве самостоятельного органа исполнительной власти без помощи со стороны как минимум полгода.

Белый дом Картера в целом издал 29 документов из серии о действиях в случае чрезвычайной ситуации с президентом . К примеру, документ № 2 посвящен восстановлению конгресса, документ №5 носит название "Мобилизация ресурсов страны", а №6 посвящен созыву гражданского резерва в чрезвычайной ситуации.

Однако о том, как будет возрождаться Конгресс, какие ресурсы будут мобилизованы, кого призовут в резерв, пока ничего неизвестно.