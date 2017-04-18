Ученые: высокоразвитые цивилизации существуют за пределами Млечного пути

По мнению специалистов, представители высокоразвитых цивилизаций переселились в соседние системы.

По мнению физика Джея Олсона из Университета штата Айдахо в Бойсе, США, высокоразвитые цивилизации давно покинули Солнечную систему.

Исследователь полагает, что представители инопланетного разума существуют вне Млечного Пути. Свою точку зрения Олсон объяснил тем, что характерные для ранней Вселенной глобальные космические катастрофы, вызывающие уничтожение галактик, могли привести к тому, что высокоразвитые цивилизации переселились в соседние системы.

Как пишет Lenta.ru, если в галактиках ранней Вселенной существовали цивилизации разумных инопланетян, то они могли сохраниться и до настоящего времени. Ученый отмечает, что для этого им было необходимо достичь уровня развития, позволяющего спастись даже в случае уничтожения родной галактики.