Авиакомпания "Победа" отказалась пускать на борт ребенка-инвалида

Теперь «Победа» уволит сотрудника за недопуск ребенка-инвалида на рейс.

Авиакомпания «Победа» отказалась везти в Екатеринбург ребенка с ДЦП. Мама и ее двухлетний малыш, страдающий детским церебральным параличом, собирались лететь из Москвы в Екатеринбург. Понимая, что могут возникнуть недоразумения, женщина заранее проинформировала авиакомпанию «Победа», услугами которой собиралась воспользоваться, о перевозке особого пассажира, а также своевременно приехала на регистрацию во Внуково. Однако представитель перевозчика отказал ей в регистрации на рейс, мотивируя свои действия якобы произошедшим «сбоем в программе по списку пассажиров». В качестве альтернативы им предложили утром того же дня вылететь рейсом другой авиакомпании, но уже из Шереметьево, передает ЕТВ.

Росавиация организовала проверку по данному факту. «Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах этого їїїїппп безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь руководство авиакомпании «Победа» решило уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково. В компании подчеркнули, что перевозчик поддерживает создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Авиакомпания проводит служебное расследование ситуации. "Предварительно известно, что пассажир с ребенком, страдающим детским церебральным параличом, прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса. Пассажиру был предложен альтернативный рейс другой авиакомпании из аэропорта Шереметьево со специальным комфортным трансфером из Внуково", — пояснили "Интерфаксу" в "Победе".