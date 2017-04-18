Ольга Бузова в клипе "Люди не верили" сожгла свое свадебное платье (ВИДЕО)

Ольга Бузова, "Люди не верили": в Сети опубликован клип на третий сингл ведущей "Дома 2".

В Сети опубликовали клип на третий сингл ведущей "Дома 2" Ольги Бузовой "Люди не верили". В кадре звезда сожгла свадебное платье, в котором когда-то вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.

Как сообщает Life, съемки нового клипа Ольги Бузовой "Люди не верили" проходили у Агурских водопадов недалеко от Сочи. Сама теледива выступила в роли ангела с трехметровыми крыльями, каждое из которых весило по 7 килограммов.

В клипе на песню "Люди не верили" можно увидеть и самый настоящий свадебный наряд Ольша їїїїппп Бузовой, который та сожгла перед видеокамерой.

"Несколько слов без формальностей, благодарностей и полезных ссылок. Просто это видео - честная история о том, как сложно не потерять себя за проблемами и мнениями людей со стороны. Клип о вере в свет, помогающей не останавливаться на пути к добрым переменам, не сдаваться в поисках свободной, сильной и счастливой себя", - так высказалась Ольга Бузова по поводу выхода клипа "Люди не верили".

Ольга Бузова "Люди не верили" ВИДЕО

Ведущая "Дома 2" также призналась, что в скором времени поклонников ее творчества ждет еще одно видео.

"Новый клип на новую песню #НамБудетЖарко снят. Скоро будет жарко. Спасибо большое всей команде. 24 часа работы non stop. было сложно... очень... Но мы сделали это", - отметила она.