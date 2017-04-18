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Теракт в Питере: задержанного организатора взрыва в метро вычислили по последнему звонку смертника - СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 18.04.17 09:07 Теракт в Питере: задержанного организатора взрыва в метро вычислили по последнему звонку смертника - СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Санкт-Петербурге в метро 2017, новости: ранее в Подмосковье был задержан один из организаторов теракта.

Как писал TopNews, накануне в Одинцовском районе Московской области был задержан 27-летний выходец из Центральной Азии Аброр Азимов, который считается одним из организаторов устроенного террористом-смертником взрыва 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

По информации "Коммерсанта", на Аброра Азимова спецслужбам удалось выйти после проведенного анализа телефонных звонков Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв в петербургской подземке. В своем материале издание ссылается на собственные источники.

По информации собеседника газеты, перед подрывом бомбы Джалилов позвонил Азимову и, по версии следствия, сообщил, что готов к проведению теракта. При этом Азимов был единственным из участников террористического їїїїппп подполья, с кем смертник связывался по телефону.

Задержание организатора теракта в Санкт-Петербурге ВИДЕО

Теракт в Санкт-Петербурге произошел днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще одну бомбу удалось своевременно обнаружить и обезвредить на станции "Площадь Восстания".

Бомба, заложенная на "Площади Восстания" ФОТО: Росгвардия

В результате теракта в метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек. По делу о теракте в Северной столице были задержаны шесть предполагаемых пособников, еще двое — в Москве.
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