"Лестер" - "Атлетико" Мадрид: прогноз на матч 18.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 Лиги чемпионов "Лестер" - "Атлетико" Мадрид 18 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

18 апреля 2017 года на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс" местный "Лестер Сити" принимает мадридский "Атлетико" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

"Лестер" - "Атлетико" Мадрид 18 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Лестер Сити" - "Атлетико Мадрид" 18 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам в России, но следить за игрой онлайн можно будет в Сети.

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Несмотря на то, что первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов закончился поражением "Лестера" со счетом 0:1, говорить о выходе в полуфинал "Атлетико" пока рано. Команда Крэйга Шекспира настроена на борьбу, и мало кто сомневается, что команда так просто покинет еврокубок.

"Атлетико" Мадрид - "Лестер" 1:0 ВИДЕО голов

Правда сейчас в АПЛ "Лестер" несколько снизил обороты - после впечатляющей серии из 5 побед, команда їїїїппп Шекспира потерепела обидное поражение от 2:4 от "Эвертона" и сыграла вничью 2:2 с "Кристал Пэлас".

Что касается "Атлетико", то в испанской Примере подопечные Диего Симеоне сейчас занимают третье место, проигрывая только «Реалу» и «Барселоне».

На счету команды беспроигрышная серия из восьми встреч.

Накануне мадридцы на своем поле принимали «Осасуну», которую разгромили 3:0 благодаря дублю Янника Феррейры-Карраско и точному удару Филипе Луиса.

"Лестер" - "Атлетико" Мадрид 18 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Лестер" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 2,1, на ничью - 3,5, на успех "Атлетико" - 3,8.