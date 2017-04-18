Курс доллара на сегодня, 18 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль идет на двухлетний рекорд

Курс валют на сегодня, 18 апреля 2017: Банк России опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 18 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 апреля 2017 составляет 56,25 руб., курс евро на сегодня равен 59,83 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб., курс евро на 18 апреля 2017 установлен на уровне 58,03 руб. и 61,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что российская валюта снова укрепилась до двухлетних максимумов, несмотря на то, что власти нашей страны периодически высказывают недовольство по поводу его силы.

По словам Афанасьевой, свою роль играет, прежде всего, традиционная активность экспортеров перед пиком налоговых выплат.: спрос на рубли їїїїппп начал расти уже сейчас, и продержится этот период до 20-х чисел апреля.

"Кроме того, доллар объективно ослаб на мировой арене, так как шансы на повышение ставки в июне упали до 47%. Еще неделю назад они составляли 66,5%. И вряд ли на этой неделе у американской валюты есть шансы восстановиться", - отмечает эксперт.

Она подчеркнула, что при благоприятной динамике нефти, пара рубль-доллар может попытаться пробить отметку 55,80 и добраться до уровня 55,10.