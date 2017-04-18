"Реал" - "Бавария": прогноз на матч 18.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего ответного матча 1/4 Лиги чемпионов "Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале Topnews.

Мадридский "Реал" принимает на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" мюнхенскую "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало поединка в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Перед матчем

Предыдущий матч четвертьфинала "Реал Мадрид" - "Бавария" закончился победой испанского клуба со счетом 2:1.

"Бавария" - "Реал" Мадрид 1:2 ВИДЕО голов

В текущем сезоне Лиги чемпионов "Реал" не проиграл еще ни одного матча. К своему первому поражению мадридцы были близки после первого тайма неделю назад в Германии, проигрывая 0:1. Но Роналду и его два мяча перевернули ход событий.

Матчи "Реала" также радуют результативностью. Абсолютно во всех поединках «сливочных» забивали обе команды. А в домашних матчах «королевского їїїїппп клуба» меньше трех голов не забивалось. Предстоящую встречу пропустят сразу два защитника — Пепе и Рафаэль Варан, а также нападающий Гарет Бейл.

"Бавария" в пяти предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно проходила в полуфинал, но сейчас у немцев не самые высокие шансы на следующую стадию.

После поражения от "Реала" в первом поединке, мюнхенцы неудачно съездили в Леверкузен, где завершила вничью матч с "Байером" — 0:0. При этом в составе клуба с "Реалом" точно не сыграет дисквалифицированный Хави Мартинес.

Говоря о кадровом составе предстоящего поединка нельзя не отметить, что нападающий "Баварии" Роберт Левандовский подтвердил, что он поможет своей команде во втором матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Я сыграю в Мадриде. Сейчас травма почти не беспокоит. Первую игру я пропустил в качестве меры предосторожности", - сказал футболист.

Левандовский является лучшим бомбардиром мюнхенцев: в чемпионате Германии он забил 26 голов в 28 матчах, а в Лиге чемпионов записал на свой счет семь мячей в восьми встречах.

Перед игрой нападающий мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер заявил, что в игре с "Реалом" его клубу не нужно чуда.

"В матче с "Реалом" "Баварии" не нужно чуда, которое было необходимо "Барселоне" в игре с ПСЖ". Поэтому мы будем играть смело", - сказал он.

Полузащитник мюнхенского клуба Арьен Роббен отметил, что в матче с "Реалом" "Баварии" важно реализовать первый же голевой момент.

"Во вторник важно реализовать первый же голевой момент у ворот соперника. Мы должны сыграть лучше, чем в Мюнхене. «Бавария» хорошо подготовилась. Мы покажем свою лучшую игру в Мадриде", - сказал он.

"Реал" - "Бавария" 18 апреля 2017: статистика личных встреч

"Реал Мадрид" одержал 8 побед в последних 9 матчах.

"Бавария" победила 17 раз в 22 последних поединках.

Мюнхенцы только раз в истории обыгрывали "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" в основное время – 1:0.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Реал" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,9, на успех "Баварии" - 2,8.