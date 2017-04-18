Какой сегодня праздник: 18 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Также на сегодня приходится День воинской славы РФ, а в народе вспоминают Федула-Ветренника.

Какой праздник сегодня, 18 апреля 2017: Международный день памятников и исторических мест

18 апреля традиционно отмечается День памятников и исторических мест. Он был учрежден инициативой ЮНЕСКО в 1983 году, и с каждым годом к этому празднику присоединяется все больше людей.

День памятников и исторических мест призван обратить внимание человечества на проблемы сохранения нашего культурно-исторического наследия. В этот день организуются различные мероприятия, касающиеся вопросов защиты культурного достояния от актов вандализма, а также экскурсии и познавательные лекции для школьников и молодежи.

Какой праздник 18 апреля 2017: День воинской славы РФ

День воинской славы РФ официально учрежден законом РФ от 1995 года и приурочен ко дню победы в 1242 году войска Александра Невского над Ливонскими рыцарями в окрестностях Чудского їїїїппп озера.

Многие историки сводятся к тому, что ключевым фактором, обеспечившим победу русских войск, стали хорошее вооружение и великолепная подготовка российского ополчения во главе с Александром Невским. Также боевой план князя оказался весьма продуманным и очень гибким, благодаря чему тяжелая конница противников, представляющая собой малоподвижную неповоротливую массу, была полностью разгромлена во время знаменитого Ледового побоища.

Какой церковный праздник сегодня, 18 апреля: Федул-Ветреник

18 апреля в народе вспоминают мучеников диакона Агафопода, чтеца Феодула и многих других смельчаков, отдавших жизнь за веру в 303 году.

На Руси с этого дня начинались теплые весенние ветра, но погода на Федула стоит пасмурная.

"Пришел Федул да губы надул", - говорили в народе.

Считалось, что с этого дня в огородах начинали расселяться бабочки-крапивницы, сверчки, божьи коровки, уховертки и другие насекомые.

Крестьяне на Федула распахивали все окна в доме, приговаривая при этом заклинание, отгоняющее злые холодные ветра, нечистую силу и все невзгоды от семьи.