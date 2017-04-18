Курс доллара на сегодня, 18 апреля 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара до 62 рублей к концу года

Курс валют на сегодня, 18 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 18 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 апреля 2017 опустился на 4 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 56,25 рубля. При этом курс евро на сегодня поднялся вырос на 6 копеек - до 59,83 рубля.

Стоимость бивалютной корзины практически не изменилась - 57,86 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Борис Титов предсказал резкое падение рубля

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на российском валютном рынке надулся "пузырь", который может вызвать резкое падение рубля.

"Проблема — это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий їїїїппп курс, практически «пузырь» курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике", — заявил Титов.

Он также отметил, что высокий курс рубля поддерживают спекулянты, извлекающие прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России дали в Минэкономразвития

В свою очередь, в Минэкономразвития не исключают, что к концу года курс рубля составит 68 рублей за доллар. Аналитики уверены, что в случае сохранения текущих цен на нефть рубль к концу года ослабнет примерно до 62 рублей за доллар, а если цены на нефть снизятся до 40 долларов за баррель, то курс доллара должен вырасти до 68 рублей.

Ранее во время своего выступления на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Орешкин уточнил, что курс доллара может вырасти до 68 рублей в четвертом квартале года.

"В базовом сценарии мы ожидаем замедления инфляции в этом году до 3,8% с одновременным ослаблением курса рубля до 68 рублей за доллар в случае снижения цен на нефть до отметки в $40 за баррель и ослабления до уровня 62 рублей за доллар при сохранении цен на нефть на текущем уровне", — цитирует Орешкина "Интерфакс".

Глава Минэкономразвития отмечает, что предпосылки для ослабления рубля могут быть сформированы уже в летние месяцы, чему поможет активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса. При сохранении крепкого рубля произойдет быстрое снижение инфляции, а это, в свою очередь, послужит сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России.

"Что касается прогноза на 2018-2020 годы, то в части инфляции проводимая денежно-кредитная политика обеспечит сохранение роста цен на целевом уровне в 4%. Курс рубля будет слабо ослабевать в номинальном выражении относительно доллара, при этом в реальном выражении он несколько укрепится", — сказал министр.