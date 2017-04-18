Магнитогорский комментатор предложил разбить лицо "подлецу Ковальчуку"

Между тем в начальство комментатора сообщило, что не будет применяться никаких санкций к комментатору хоккейных матчей Павлу Зайцеву.

Комментатор магнитогорского телевидения «ТВ-ИН» Павел Зайцев во время трансляции пятого матча финальной серии Кубка Гагарина предложил разбить лицо форварду петербургского СКА Илье Ковальчуку.

«Подлец и симулянт. Вот [Евгения] Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы», — сказал Зайцев.

Кроме того Зайцев заявил, что не будет болеть за сборную России на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне.

«Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами "Все для сборной, все для победы" ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые їїїїппп паузы в календаре», — добавил Зайцев.

Между тем в руководстве телеканала ТВ-ИН сообщили, что не будет применяться никаких санкций к комментатору, так как он высказал своем мнение, пишет "Чемпионат.com".

«Павел высказывал своё собственное мнение. Какие тут могут быть наказания, поощрения… Он максимально близко был к команде, он рассказывал всё, что происходило на площадке, был проводником для зрителей. Воспринял это поражение самым серьёзным образом, пропустил через себя и поэтому, может быть, был несдержан в своём комментарии. Но, естественно, никаких санкций не будет. Позволим ему думать так», — заявил представитель телеканала.

Напомним, в пятом матче серии между СКА и магниторогским «Металлургом» Ковальчук нанес удар нападающему «Магнитки» Яну Коваржу, который остался незамеченным судьями. СКА обыграл «Металлург» со счетом 4:1 в серии и выиграл Кубок Гагарина.