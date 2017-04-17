Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место»

Президент Турции также назвал референдум "самым демократическим голосованием" из всех когда-либо проходивших в западных странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные структуры, представители которых наблюдали за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию страны, должны «знать свое место», сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на агентство Reuters.

"Знайте свое место! Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", — заявил Эрдоган собравшимся перед президентским дворцом в Анкаре сторонникам.

Он также назвал референдум "самым демократическим голосованием" из всех когда-либо проходивших в западных странах.

Лидер Труции также подчеркнул, что прошедшее голосование подвело итог всем дискуссиям об їїїїппп изменении Конституции и наделении президента исполнительскими полномочиями. Он заявил, что теперь будет дан старт проведению реформ, начиная с реформы судебной власти.

Ранее миссия наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявила, что прошедший в Турции референдум по конституции не соответствовал стандартам Совета Европы. В организации отметили, что противоборствующие стороны кампании не имели равных возможностей, а избиратели не получили информации об основных положениях реформы.

В воскресенье, 16 апреля, в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях, в частности критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.