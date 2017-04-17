Савченко обвинила власти Украины в потере Донбасса

По ее мнению, Киев упустил время, стратегическое преимущество и возможность развернуть игру в свою сторону.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK заявила, что Украина терпит поражение в Донбассе из-за неуверенных политических действий, сообщает RT.

«Мы теряем наши оккупированные территории (ЛНР и ДНР - прим. ред). Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство. Как у летчиков — летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», — заявила Савченко.

Нардеп также подчеркнула, что было упущено время и стратегическое преимущество, а в настоящее время Донбасс и Украину связывает только вопрос обмена военнопленных. При этом, считает она, в случае обмена пленными Украину уже «ничто не будет связывать с Донбассом».

«Понимаете, сейчас нас держит одно горе. А дальше їїїїппп они проведут линию и начнут говорить о Минских договоренностях, которые невозможно выполнить», – заключила она.

Отметим, что в январе Савченко призывала украинские власти также «на время» отказаться от Крыма, чтобы не сделать Донбасс «вторым Приднестровьем».

10 марта бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе не осталось практически «ничего украинского».