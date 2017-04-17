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Меланья Трамп ткнула супруга, напомнив ему положить руку на сердце по время гимна

Опубликовано 17.04.17 20:51 Меланья Трамп ткнула супруга, напомнив ему положить руку на сердце по время гимна

Инцидент произошёл во время пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна Соединённых Штатов. Об этом ему напомнила его супруга Меланья, ткнув его легонько в бок, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошёл во время пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, как после того как заиграл гимн, Меланья и сын президента Бэррон положили руки на сердца, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением своей руки напомнила мужу о правилах.

В Белом доме продолжаются празднования Пасхи. В этом їїїїппп году на традиционную церемонию приглашены 21 тысяча гостей. Приемом занималась первая леди Мелания Трамп. На южной лужайке будут искать 40 тысяч пасхальных яиц, из которых 22 тысячи продадут.

Добавим, что СМИ стало известно и о том, что первая леди США готовится к переезду из Нью-Йорка. Супруга президента США Мелания Трамп переедет в Вашингтон этим летом. Сейчас первая леди живет в пентхаусе небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Прибытие Мелании в Белый дом состоится сразу после того, как 11-летний сын президентской четы завершит учебный год. Супруга президента увлеченно подбирает мебель для жилых покоев Белого дома.
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