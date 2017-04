Меланья Трамп ткнула супруга, напомнив ему положить руку на сердце по время гимна

Президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна Соединённых Штатов. Об этом ему напомнила его супруга Меланья, ткнув его легонько в бок, сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Инцидент произошёл во время пасхальной церемонии катания яиц в Белом доме. На опубликованных кадрах видно, как после того как заиграл гимн, Меланья и сын президента Бэррон положили руки на сердца, а глава государства это сделать забыл. После этого жена президента легким движением своей руки напомнила мужу о правилах.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W