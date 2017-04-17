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Ляшко назвал себя «настоящим ватником»

Опубликовано 17.04.17 19:46 Ляшко назвал себя «настоящим ватником»

Одиозный политик считает, что граждане Украины должны закупать продукцию собственного производства, а не помогать иностранным государствам.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко на своей странице в Facebook назвал себя «настоящим сепаром и ватником».

«Заблокировали свой уголь из Донбасса, потеряли 40 млрд гривен налогов, $3 млрд валютной выручки. Для чего? Чтобы купить российский уголь? Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я — настоящий сепар и ватник», — написал Ляшко.

Таким образом радикал призвал, украинцев закупать собственную продукцию и не оплачивали рабочее пространство для иностранцев.

Напомним, ранее госслужба статистики Украины сообщила, что в первые месяцы 2017 года страна увеличила импорт российских товаров почти на 80%. По данным минэнерго Украины, с начала года основным поставщиком угля на Украину стала Россия.

Грузовая транспортная блокада Донбасса была їїїїппп введена 15 марта по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины. В Киеве заявили, что ограничения будут сняты, когда находящиеся на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР предприятия вернутся под украинскую юрисдикцию. Глава ДНР Александр Захарченко после этого объявил о полном разрыве торговых отношений с Киевом.
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