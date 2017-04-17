В ходе обыска у задержанного был обнаружен боевой пистолет, похожий на пистолет Макарова.

Теракт в метро в Санкт-Петербурге: опубликовано видео задержания организатора взрыва в Петербурге

В Одинцовском районе Подмосковья задержан один из организаторов взрыва в метро в Санкт-Петербурге, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов.

На опубликованном видео видно, как сотрудники с нашивками «ФСБ» на куртках выбегают из автомобиля и бегут за мужчиной по дорожке между кустами, сообщает РБК. На следующих кадрах виден мужчина, который лежит на земле.

«Фамилия, имя?» - звучит вопрос к задержанному.

«Азимов, Аброр», - отвечает лежащий на земле мужчина.

«За что задержаны, догадываетесь?» - спрашивает его вновь.

«Да», - ответил мужчина.

Отметим, что в ходе обыска у задержанного был їїїїппп обнаружен боевой пистолет, похожий на пистолет Макарова. Обойма пистолета заполнена патронами только наполовину.

О задержании организатора взрыва в метро Петербурга ФСБ заявила в понедельник, 17 апреля. По данным ФСБ, задержанного зовут Аброр Азимов. Его задержали в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, Азимов родился в 1990 году и является выходцем из Центрально-Азиатского региона.

На данный момент задержанный доставлен на допрос в СК РФ.

Напомним, взрыв в Петербургском метрополитене произошёл днём 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате взрыва погибли 14 пассажиров и террорист-смертник Акбарджон Джалилов.