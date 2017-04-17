Пескову пришлось ответить за слова Киселева о сравнении Трампа и Ким Чен Ына

Песков призвал разделять позицию Кремля и мнение телеведущего Киселева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не отождествлять позиции Кремля и государственного телевидения на политические события в мире. При этом он отметил, что позиция Дмитрия Киселева часто близка к позиции Кремля, но не всегда, передает РЕН-ТВ.

"Обычно близка, это действительно так, но не каждый раз. Все-таки во многом это авторское телевидение, это авторская программа, итоговая Дмитрия Киселева. Еще раз повторяю, это авторское телевидение", — сказал Песков.

Таким образом, он попросил не отождествлять позиции журналиста и руководства страны по отношению к президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким їїїїппп Чен Ыну. Это был его ответ на просьбу прокомментировать заявление ведущего о том, что президент США Дональд Трамп становится менее предсказуемым, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.