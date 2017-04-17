Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: Титов предрекает обвал рубля из-за "пузыря" на валютном рынке

Курс валют на сегодня, 17 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 17 апреля 2017 составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 59,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 17 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Борис Титов предсказал резкое падение рубля

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на российском валютном рынке надулся "пузырь", который может вызвать резкое падение рубля.

"Проблема — это возможное резкое падение курса рубля, потому что задрали его наверх. Создали за счет carry trade, спроса со стороны спекулянтов, высокий їїїїппп курс, практически «пузырь» курса, и он может лопнуть и привести к резкому падению курса, что опять дисбалансирует всю ситуацию в экономике", — заявил Титов.

Он также отметил, что высокий курс рубля поддерживают спекулянты, извлекающие прибыль за счет дифференциала ставок в различных валютах.