Тина Канделаки выложила в Instagram откровенное ФОТО ведущих "Матч ТВ"

В жаркой фотосессии, снимок с которой опубликовала генпродюсер телеканала в своем Инстаграм, приняли участие Мария Басс, Софья Тартакова и Юлия Шарапова.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" оценила недавнюю горячую фотосессию ведущих канала Марии Басс, Софьи Тартаковой и Юлии Шараповой для майского номера журнала Maxim.

Канделаки опубликовала в своем Instagram снимок обложки журнала, заявив, что с такими ведущими можно не волноваться за будущее спортивного телевидения.

"С такими ведущими за будущее российского спортивного телевидения можно не волноваться, друзья! Юлия Шарапова, Софья Тартакова и Мария Басс в майском номере #Maxim!", - написала тележурналистка.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Апр 17 2017 в 3:54 PDT

Сами же участницы фотосессии решили особо не распространяться о своих съемках.

"Тихо. Держитесь там. В киоск сходите", - написала Мария Басс.

Отметим, что в анонс номера гласит: "Мы спокойны за отечественный спорт до тех пор, пока такие красавицы говорят о нём. Даже когда наши проигрывают, посмотришь на ведущих "Матч ТВ" — и тотчас мысль: а жизнь-то удалась! Канал "Матч ТВ" поделился с нами своими главными победами — ведущими Марией Басс, Софьей Тартаковой и Юлией Шараповой".