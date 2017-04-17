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Тина Канделаки выложила в Instagram откровенное ФОТО ведущих "Матч ТВ"

Опубликовано 17.04.17 17:38 Тина Канделаки выложила в Instagram откровенное ФОТО ведущих "Матч ТВ"

В жаркой фотосессии, снимок с которой опубликовала генпродюсер телеканала в своем Инстаграм, приняли участие Мария Басс, Софья Тартакова и Юлия Шарапова.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" оценила недавнюю горячую фотосессию ведущих канала Марии Басс, Софьи Тартаковой и Юлии Шараповой для майского номера журнала Maxim. 

Канделаки опубликовала в своем Instagram снимок обложки журнала, заявив, что с такими ведущими можно не волноваться за будущее спортивного телевидения.

"С такими ведущими за будущее российского спортивного телевидения можно не волноваться, друзья! Юлия Шарапова, Софья Тартакова и Мария Басс в майском номере #Maxim!", - написала тележурналистка.

Сами же участницы фотосессии решили особо не распространяться о своих съемках.

"Тихо. Держитесь там. В киоск сходите", - написала Мария Басс.

Отметим, что в анонс номера гласит: "Мы спокойны за отечественный спорт до тех пор, пока такие красавицы говорят о нём. Даже когда наши проигрывают, посмотришь на ведущих "Матч ТВ" — и тотчас мысль: а жизнь-то удалась! Канал "Матч ТВ" поделился с нами своими главными победами — ведущими Марией Басс, Софьей Тартаковой и Юлией Шараповой".
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