"Это непартнерский подход": Лавров ответил помощнику Трампа на слова о "подрывных действиях" России

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на высказывания помощника Трампа Герберта Макмастера о "подрывной деятельности", которую якобы проводит Россия в Европе.

Определяя вектор политики США на российском направлении, Москва будет ориентироваться на слова самого президента США Дональда Трампа, а не на заявления его помощников, заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут "Ведомости".

«Будем ориентироваться на то, что все-таки в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника. А президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией, и мы к этому тоже готовы», – сказал Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Сначала это была Украина, потом это стала Сирия, сейчас я уже читал, то ли кто-то из американских деятелей, то їїїїппп ли официальное лицо в Лондоне, стали говорить, что "да, с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове". Уже и здесь мы должны кому-то что-то делать", - цитирует Лаврова "РГ".

При этом Лавров особо подчеркнул: хаос, который в мире существует, создан не Россией. "ИГИЛ, до него "Аль-Каида", а затем "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) появились в результате авантюр, в которые вовлекались наши западные партнеры, прежде всего, предыдущие администрации Соединенных Штатов. А последствия, оказывается, должны мы оплачивать. Это не партнерский подход, и мы его не приемлем", - парировал заявление Макмастера глава МИД России.

Так российский министр прокомментировал вчерашнее заявление помощника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настало время «жестких дискуссий» с Россией в связи с ее действиями в Сирии и ее «подрывными действиями» в Европе. По мнению Макмастера, жесткий диалог с Россией должен вести госсекретарь США Рекс Тиллерсон и он же должен в перспективе найти области сотрудничества. «Когда отношения находятся на дне, они могут только улучшиться», – заявил Макмастер каналу ABC.

Ответил Лавров и Пенсу, который, напустив максимальное количество "дипломатического тумана", объявил об окончании эры "стратегического терпения" Вашингтона в отношении Пхеньяна. "Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН, но это не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН", - заметил российский министр. "Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, что мы видели недавно в Сирии, не будет", - подытожил Лавров.