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В магазине Google Play обнаружены приложения, которые крадут логины и пароли

Опубликовано 17.04.17 17:20 В магазине Google Play обнаружены приложения, которые крадут логины и пароли

На Google Play обнаружены два приложения, которые крадут логины и пароли от аккаунтов в PayPal и Paxful.

Вирусная лаборатория ESET рассказали про ряд приложений в сервисе Google Play, которые представляют опасность для владельцев мобильных устройств и других девайсов, передает РЕН-ТВ.

Одно из них, якобы позволяющее зарабатывать деньги за просмотр роликов на Youtube, скачали около 100 тысяч пользователей. При этом программа крала данные PayPal владельца девайса - данные учетной записи отправлялись на удаленный сервер, принадлежащий девелоперам.

Так, приложение Boost Views было представлено как разработка для заработка на YouTube. Это было возможно двумя способами — просмотром видео с YouTube или увеличением количества просмотров собственного канала. В приложении есть специальная форма авторизации, которая необходима для перевода «заработанных» средств на PayPal. Однако после ввода логина и пароля на экране появляется сообщение об їїїїппп ошибке. В это время все введенные данные PayPal уже были отправлены на удаленный сервер разработчиков. При увеличении просмотров на YouTube необходимо ввести данные банковской карты, которые также попадали в руки авторам проекта.

Другая программа собирала данные популярного биткоин-обменника Paxful. Отмечается, что оба приложения в скором времени были удалены из магазина.
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