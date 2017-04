Американская поп-певица Рианна шокировала присутствующих на фестивале Coachella своим нарядом.

Полностью блестящий и полностью - с головой - закрывающий тело комбинезон в обтяжку от Gucci вызвал у поклонников звезды смешанные чувства. Одни посчитали наряд странным, а другие, напротив, пребывают в буйном восторге от увиденного.

"Мне ещё рано домой, потому что не все видели мой прикид", — подписала певица свою фотографию из гримёрки.

При этом Рианна стала настоящей звездой вечеринки, сумев зажечь своим исполнением "танца робота", так подходящего ее наряду.

Rihanna looks good in everything she wears she's flawless😍😍 #Coachella2017 pic.twitter.com/HTZfGmlxuh

"Рианна выглядит хорошо во всём, что она надевает. Она безупречна".

"Робин Рианна Фенти, которой, к слову, 29 лет, СДЕЛАЛА ЭТО!!!"

In the case of 29 year old, Robyn Rihanna Fenty, test results reveal.....SHE DID THAT !!! pic.twitter.com/qBfZoh4tDD