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Навальный показал дом Алишера Усманова с помощью дрона (ВИДЕО)

Опубликовано 17.04.17 16:15 Навальный показал дом Алишера Усманова с помощью дрона (ВИДЕО)

По данным Навального, особняк построен на участке, полученном от фонда "Соцгоспроект".

Основатель фонда по борьбе с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге видео, на котором показал дом миллиардера Алишера Усманова. По словам политика, им удалось снять старый дом бизнесмена и новый, построенный на участке, полученном от фонда "Соцгоспроект", при помощи дрона. Ранее об этом участке ФБК рассказывал в фильме-расследовании "Он вам не Димон". 

Как писал TopNews, миллиардер Алишер Усманов подал в суд на Фонд борьбы с коррупцией после публикации фильма "Он вам не Димон", посвященного премьер-министру России їїїїппп Дмитрию Медведеву. В своем расследовании оппозиционер заявил, что Усманов безвозмездно передал фонду "Соцгоспроект", который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей. Навальный считает это действия взяткой.

Сам Алишер Усманов заявил, что поменял усадьбу на участок "Соцгоспроекта" размером 12 гектаров, причем сделка прошла без оплаты из-за того, что этих двух активов примерно одинаковые.

Навальный показал дом Усманова ВИДЕО
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