 
TOP 10

1 В Иркутске 15-летний школьник оказался серийным насильником

2 Навальный показал дом Алишера Усманова с помощью дрона (ВИДЕО)

3 В Минводах полицейские заставили безногого мужчину ползти в отделение (ВИДЕО)

4 Теракт в Алеппо попал на ВИДЕО: 112 погибших

5 Сотрудники посольства США в Лондоне допросили трехмесячного "террориста"

6 В Нигерии в пустой квартире нашли $43 млн (ФОТО)

7 Мария Максакова в вышиванке спела перед Порошенко (ФОТО)

8 Ученые назвали 6 продлевающих жизнь и 4 смертельно опасных продукта

9 "Крутая бабушка!": ФОТО и ВИДЕО празднования дня рождения Пугачевой вызвали ажиотаж в Сети

10 Рианна шокировала гостей фестиваля своим нарядом (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: маткапитал теперь будут переводить за 10 дней

Опубликовано 17.04.17 15:58 Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: маткапитал теперь будут переводить за 10 дней

Маткапитал, последние новости 2017: соответствующее постановление приняло российское правительство.

Согласно принятому постановлению правительства РФ, сроки предоставления средств материнского капитала сократили до 10 дней.

Ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала отводился месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращён до 10 дней.

"Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом", - сообщили в пресс-службе Отделения ОПФР по Республике Адыгея.

В ведомстве отметили, что постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Отныне если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, то в качестве їїїїппп документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Как писал TopNews, сейчас средствами маткапитала можно распорядиться по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер маткапитала в 2017 году составляет 453 тысяч рублей.
Другие материалы по этой теме

СМИ: на маткапитал разрешат купить автомобиль

В Минтруде выступили против отказа от маткапитала

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга