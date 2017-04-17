Материнский капитал в 2017 году, изменения, свежие новости: маткапитал теперь будут переводить за 10 дней

Маткапитал, последние новости 2017: соответствующее постановление приняло российское правительство.

Согласно принятому постановлению правительства РФ, сроки предоставления средств материнского капитала сократили до 10 дней.

Ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами маткапитала отводился месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращён до 10 дней.

"Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом", - сообщили в пресс-службе Отделения ОПФР по Республике Адыгея.

В ведомстве отметили, что постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Отныне если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, то в качестве їїїїппп документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Как писал TopNews, сейчас средствами маткапитала можно распорядиться по следующим направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер маткапитала в 2017 году составляет 453 тысяч рублей.