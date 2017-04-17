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Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: прогноз экспертов - нефть и рубль разовьют коррекцию

Опубликовано 17.04.17 15:34 Курс доллара на сегодня, 17 апреля 2017: прогноз экспертов - нефть и рубль разовьют коррекцию

Курс валют на сегодня, 17 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 17 апреля 2017 составляет 56,29 руб., курс евро на сегодня равен 59,77 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 54,99 руб. при покупке и 58,11 руб. при продаже банком, курс евро на 17 апреля 2017 равен 58,34 руб. и 61,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова отмечает, что несмотря ни на что, рубль чувствовал себя на прошлой неделе уверенно: начав торги гэпом вверх в район уровня 57,50 пара рубль-доллар довольно быстро смогла "закрыть окно" и продолжила снижение.    

На фоне геополитических рисков, связанных с Сирией, а также противостояния США и Северной Кореи возможно, что российская валюта їїїїппп будет оставаться под давлением. При этом нефть может развить нисходящую коррекцию после данных, отразивших очередной рост буровой активности в США.

"Третьим фактором давления на рубль могут оставаться настроения, которые демонстрируют официальные лица. Еще на прошлой неделе  Орешкин заявил о том, что рост рубля несет в себе негативные последствия для экономики России. Вербальные интервенции могут быть продолжены", - сказала эксперт.

Она отметила, что по мере приближения очередного заседания Банка России рынок начнет строить предположения относительно настроя регулятора.

"Учитывая, что ранее ЦБ говорил о том, что в течение 2 – 3 кварталов 2017 года возможно снижение ставки, не исключено, что рынок начнет закладываться именно на такой исход уже на ближайшем заседании. Что также может ослабить рубль", - сказала Рогова, спрогнозировав откат пары рубль-доллар в район уровня 57,40.

"Более внушительного роста можно будет ждать лишь при условии, что цены на нефть упадут ниже отметки 54,70", - подчеркнула эксперт.
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