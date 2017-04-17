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В Сеть попали первые ФОТО новой военной базы РФ "Арктический трилистник"

Опубликовано 17.04.17 15:16 В Сеть попали первые ФОТО новой военной базы РФ "Арктический трилистник"

Министерство обороны РФ запустило интерактивный проект — виртуальную экскурсию по военной базе "Арктический трилистник".

Официальный сайт Минобороны запустил интерактивный проект — виртуальную экскурсию по военной базе «Арктический трилистник», расположенной на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

На странице экскурсии пользователь выбирает любые блоки базы и затем наблюдает за ней «изнутри», управляя обзором стрелками на клавиатуре.

"Военная инфраструктура арктической базы состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, автономного энергоблока, специализированных складов и хранилищ, которые являются объектами с особым режимом допуска", - говорится в официальном сообщении Минобороны.

База "Арктический трилистник" является вторым военным объектом. Первым стала военная база "Северный Клевер" на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова.

Жилищно-административный комплекс базы "Арктический трилистник" представляет собой пятиэтажное здание на сваях и їїїїппп имеет форму трехлучевой звезды, отчего и произошло название базы. Общая площадь комплекса - 14 тысяч квадратных метров. Основное здание окрашено в цвета российского флага. Жилищно-административный комплекс рассчитан на автономное проживание и выполнение служебных задач гарнизоном численностью 150 человек в течение 18 месяцев, для чего база обеспечена хранилищами продовольствия и складами горючего.

В состав базы также входит электростанция и водоочистительная станция, а также отапливаемые гаражи для военной техники. Все здания базы соединены между собой отапливаемыми крытыми галереями. Есть на базе и православная часовня.
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