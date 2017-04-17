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Мария Максакова в вышиванке спела перед Порошенко (ФОТО)

Опубликовано 17.04.17 14:01 Мария Максакова в вышиванке спела перед Порошенко (ФОТО)

Вдова Дениса Вороненкова приняла участие в Пасхальной литургии церковного хора Владимирского собора Киева.

Вдова беглого российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила на Пасхальной литургии церковного хора Владимирского собора украинской столице, появившись на службе в праздничной украинской вышиванке и ярко-бордовой юбке с кушаком.

По словам украинского журналиста Юрия Дорошенко, на службе присутствовали первые лица Незалежной, в том числе и президент Петр Порошенко.

"На хорах божественно пела солистка Большого и Мариинского театров России, вдова цинично убитого оппозиционного депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - сама бывшая депутат Госдумы, мировой славы талантливая оперная певица Мария Максакова. Как женщина, она пела в церковных текстах свое безграничное горе", - написал он в Facebook.

Как сообщал TopNews, Денис Вороненков был застрелен 23 марта їїїїппп в центре Киева. Убийца получил ранение на месте преступления и скончался в больнице. При нем правоохранители нашли  документы офицера Нацгвардии Украины. После смерти мужа Максакова предпочла не возвращаться в Россию. 
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