СМИ: Меркель тайно передала досье на Путина британским спецслужбам

По данным зарубежных СМИ, представители спецслужб Германии даже не знали о встречах Меркель с разведкой других стран.

Зарубежные СМИ сообщают об ухудшении отношений между канцлером Германии Ангелой Меркель и представителями немецких спецслужб. Как стало известно изданию Focus, канцлер игнорирует брифинги президентов немецких органов безопасности, передает РЕН-ТВ.

За 12 лет своего пребывания на посту канцлера она ни разу не посетила подобные мероприятия. При этом Меркель не стесняется "за спиной" у спецслужб Германии встречаться с разведкой Великобритании.

Последняя подобная встреча произошла в октябре 2015 года. Помимо Меркель, на ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, директор MI5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Великобритании Роберт Хэнниген. При этом британцы позднее удивлялись, почему разведка Германии ничего не знала о визитах канцлера.

Издание сообщает, что їїїїппп главной темой беседы стал «крымский вопрос». Кроме того, в обмен на сведения о ситуации на полуострове Меркель якобы передала британцам собранное немецкими спецслужбами досье на президента России Владимира Путина. Примечательно, что разведка ФРГ об этом поставлена в известность не была, что вызвало крайнее удивление и недовольство представителей спецслужб, отмечает "ПолитЭксперт".

Источники издания в правительстве утверждают, что этот контакт был не единственным. В обход разведчиков Меркель якобы обменивалась с британцами информацией о террористических угрозах и другими сведениями.

Сама Меркель претензии спецслужб в свой адрес пока никак не прокомментировала.