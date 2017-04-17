ВЦИОМ: треть россиян допускает мысль о войне с США

Президент США Дональд Трамп, согласно опросу ВЦИОМа, также теряет доверие россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные исследования, посвященного изучению российско-американских отношений и отношения к Дональду Трампу в нашей стране.

В последний месяц, по мнению наших сограждан, российско-американские отношения ухудшились: если в марте с.г. соответствующий индекс был равен -45%, то в апреле -68%. Большинство опрошенных дают негативные оценки: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными. Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству наших сограждан (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.

К президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже.

Как показывают данные ежедневных опросов, пятая доля респондентов (20%) считает, что с момента избрания Трампа связи России и США окрепли и почти столько їїїїппп же (17%) – что они ухудшились. Большинство (55%) однако пока не видит ни прогресса, ни регресса.

Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня – 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.