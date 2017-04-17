Модельная стрижка Гитлерюгенд возмутила пользователей Сети (ФОТО)

Названием стрижки в детской парикмахерской привело в ярость жительницу Москвы.

Пользовательница Facebook по имени Ольга Макарова опубликовала на своей странице снимок из детской парикмахерской "Воображуля" в Москве. Возмущение женщины вызвал тот факт, что один из вариантов причёски для мальчиков называется "гитлерюргенд" — по имени молодёжной организации в нацистской Германии.

"Вот такие стрижки мальчикам предлагает детская парикмахерская «Воображуля» в Меге. Вот можно пойти, постричь ребенка и что-то объяснить ему про название стрижки. Я может, чего не понимаю?" - написала Ольга.

Фото: Facebook

В комментариях к изображению одни пользователи объяснили, что гитлерюргенд — "просто название популярной стрижки", однако другие їїїїппп отметили, что на парикмахерскую могут подать в суд за использование "нацистской символики".

По информации ресурса "Твои локоны", эта стрижка вошла в моду в 30-х годах и стала вновь востребованной в 2013 году, из-за чего парикмахеры придумали для неё другое название.

"В настоящее время стрижка получила у стилистов и другое название – preppy. Это должно вызывать ассоциации с прилежным учеником, представителем зажиточных, успешных кругов, которые всего достигли своим трудом", - отмечает ресурс.

Вместе с тем представители парикмахерской "Воображуля" в разговоре с TJ пояснили, что стрижки с таким названием у них нет. Отсутствует упоминание прически "гитлерюргенд" и на сайте студии.

"Нет, это какая-то ошибка. У нас вообще нет названий у стрижек — мы делаем причёски для детей по желанию родителей", - сказали в организации.