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Эксперты: россиян ждет "болезненный" рост тарифов на услуги ЖКХ

Опубликовано 17.04.17 13:34 Эксперты: россиян ждет "болезненный" рост тарифов на услуги ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ может в России «обогнать бумажную инфляцию и осложнить и так непростую ситуацию с расходами населения».

Низкая инфляция не спасет жителей России от ухудшения качества повседневной жизни. Минэкономразвития всерьез рассматривает вариант, при котором ежегодный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального обслуживания в 2017 году может составить 4%. При таком раскладе рост тарифов обгонит бумажную инфляцию и осложнит и так непростую ситуацию с расходами населения, заявила ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее словам, ежегодный пересмотр тарифов ЖКХ происходит 1 июля, обычно рост тарифной сетки добавляет к инфляции 0,3−0,6%. Согласно официальному прогнозу МЭР, индекс потребительских цен в 2017 году составит 3,8%. Cхема «инфляция минус», которой ранее пользовалась ведомство при формировании допустимого роста тарифов ЖКХ, в этот раз применена не будет. И, кстати, не факт, что она вообще использовалась: ни в одном нормативном документе данный подход їїїїппп не обозначен как обязательный к исполнению.

Летом каждого года тарифы дорожают, и обратного пересмотра еще никогда не было, тарифы на доставку газа для населения, стоимость водоснабжения и теплоснабжения. В МЭР говорят, что в общей сложности тарифы вырастут на 4%, но обычно они колеблются в зависимости от региона.

«Понятно, что финальные решения будут за правительством и ФАС, но сами инициативы МЭР в последнее время смотрятся односторонне: они направлены на выжимание из населения финансовых ресурсов в интересах казны и монополистов, — считает Бодрова. — Траты на «коммуналку», то есть все обязательные платежи внутри ежемесячной квитанции, составляют в среднем до 40% дохода среднестатистического российского гражданина. Любое повышение тут окажется заметным».
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