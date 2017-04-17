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В Москве у супружеской пары изъяли более 100 килограммов наркотиков

Опубликовано 17.04.17 13:06 В Москве у супружеской пары изъяли более 100 килограммов наркотиков

Торговцы наркотиков были задержаны еще в конце марта на Калужском шоссе.

В российской столице у супружеской пары, пойманной ранее на перевозке запрещенных веществ, изъяли более 100 килограммов различных наркотиков.

Как сообщается на сайте главного управления МВД по Москве, машину торговцев наркотиками задержали на Калужском шоссе 27 марта. В багажнике автомобиля были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения, а также 21 пакет с гранулами белого и розового цвета.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках были героин, кокаин, амфетамин, гашиш и марихуана. Общая масса изъятых наркотиков составила более девяти килограммов. Перевозившие груз мужчина и женщину были задержаны.

Вслед за этим сотрудники полиции при участии специалистов Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России провели серию обысков у задержанных супругов. В результате было їїїїппп изъято 108 килограммов кокаина, амфетамина, ЛСД, гашиша и марихуаны в разных упаковках — пакетах, в виде таблеток и прессованных блоков.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
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