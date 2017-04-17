"Успокойте людей": Юрий Шевчук обратился к министру Чечни из-за угроз «Новой газете»

Лидер группы ДДТ, музыкант Юрий Шевчук опубликовал обращение министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову.

Лидер группы DDT Юрий Шевчук выступил с открытым письмом в защиту «Новой газеты», обращенном к чеченскому министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулату Умарову. В нем он просит «успокоить людей» и остановить, таким образом, нападки на газету за ее публикации о преследовании гомосексуалов в Чечне.

По словам Шевчука, он «хорошо знает вековые традиции Кавказа и обычаи его народов», знает, как там «близко к сердцу воспринимают любой негатив», связанный с внутренней жизнью, однако отмечает, что журналисты «Новой» отстаивают конституционные права людей вне зависимости от региона.

«Я, как и многие в нашей стране, знаю Дмитрия Муратова (главный редактор "Новой їїїїппп газеты", — прим.) как честного, порядочного человека, который не позволит себе никакого глумления над тем, что для других людей дорого и свято (если, конечно, это не ворованные деньги). Поймите, журналисты "Новой Газеты" бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были, и в каких бы регионах эти права ни нарушали», — написал Юрий Шевчук.

Музыкант просит провести расследование излагаемых «Новой» фактов о преследовании в Чечне представителей сексуальных меньшинств и в том случае, если они не подтвердятся, обратиться в суд: «так всегда нам и говорит В.В. Путин».

«Будьте добры, успокойте людей! Необходимо все проблемы решать цивилизованным путем», -резюмировал Шевчук.

Как писал Topnews, скандал вокруг «Новой газеты» разгорелся из-за сообщения главреда издания об угрозах, поступающих в редакцию после выхода статьи о задержаниях гомосексуалистов в Чечне. По словам Муратова, в республике приняли резолюцию, в которой всем подстрекателям пообещали возмездие без срока давности. Муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что резолюция действительно была утверждена. Он отметил, что намерен бороться с подобными материалами через иски в суд о клевете.