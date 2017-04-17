YouTube возмущен ВИДЕО, как полицейские заставили безногого мужчину ползти в отделение
Опубликовано 17.04.17 12:43
Шокирующий инцидент в Минводах снял на ВИДЕО и выложил на видеохостинг Ютуб случайный прохожий.
В Сети было опубликовано видео, снятое жителем Минеральных вод. В кадре запечатлено, как возле отделения полиции на земле лежит безногий мужчина, а рядом стоят двое сотрудников полиции. Мужчина закидывает сумку на плечо и ползет по асфальту, а затем по ступеням в здание.
"Что творит наша доблестная полиция! Какими надо быть жестокими?! Привезли бездомного инвалида на патрульной машине. Выбросили куртку и его сумку на пол вместе с пассажиром, и несчастному пришлось ползти от машины до гор. отдела. Никакой помощи и сочувствия! Позор!" - написал автор записи.
Горожане їїїїппп поддержали автора ролика и посоветовали отправить его в редакцию одного из федеральных каналов.
Также видеозаписью заинтересовались и правоохранительные органы.
"По информации, размещенной в сети Интернет, по факту доставления гражданина с ограниченными возможностями в отдел полиции, назначено проведение проверки, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу". - сказали в ведомстве.
YouTube ВИДЕО: в Минводах полицейские заставили безногого мужчину ползти в отделение