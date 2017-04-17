Наталья Поклонская представила доказательства оскорбления "Матильдой" чувств верующих

Результаты соответствующей экспертизы депутат отправила в Генпрокуратуру России.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская отправила в Генпрокуратуру России результаты экспертизы фильма Алексея Учителя "Матильда", которой подтверждается оскорбление содержанием картины чувств верующих.

Как сообщает РИА Новости, специалисты изучили опубликованные трейлеры и сценарий ленты.

"Комиссия заключает, что созданный в фильме "Матильда" образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан", — сказано в заключении экспертной комиссии.

"Фильм направлен на формирование вполне определенного — ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека", — отмечается в результатах исследования.

Сама Поклонская добавила, что комиссия обнаружила в фильме "манипулятивные приемы": подмену факта мнением, являющимся художественным вымыслом, наклеивание ярлыков, а также "совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным". Эксперты пришли їїїїппп к выводу, что это создает у зрителя "ложное впечатление реальности образа, на самом деле не соответствующего исторической действительности".

В документе подчеркивается, что из-за "высокой степени провокативности" фильма его нельзя демонстрировать публике.

О том, кто входил в экспертную комиссию, изучившую сценарий "Матильды", ничего не сообщается.

Как писал ранее TopNews, сюжет картины Алексея Учителя, премьера которой запланирована на 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.