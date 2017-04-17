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Президент России досрочно прекратил полномочия губернатора Свердловской области

Опубликовано 17.04.17 11:59 Президент России досрочно прекратил полномочия губернатора Свердловской области

Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как сообщается на сайте Кремля в понедельник, 17 апреля, глава государства принял отставку Куйвашева по собственному желанию и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

TopNews напоминает, что 12 апреля Владимир Путин принял досрочную отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил его врио руководителя республики до выборов, которые пройдут в сентябре этого года. 6 апреля президент России назначил бывшего заместителя полпреда в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева временно исполняющим їїїїппп обязанности главы Марий Эл.

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году. В 2011 году он был назначен полномочным представителем президента в Уральском Федеральном округе. С июля 2007 года до января 2011 являлся главой администрации Тюмени, а с декабря 2005 года по июль 2007 он являлся главой администрации Тобольска, уточняет Lenta.ru.
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