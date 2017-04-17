Скандал: United Airlines сняла с рейса молодую пару, летевшую на собственную свадьбу

Ранее авиаперевозчик "прославился" грубым отношение с пассажирами. Сотрудники силой выдворили четырех пассажиров просто потому, что им понадобились эти места.

Авиакомпания United Airlines оказалась в центре скандала после снятия молодой пары с рейса. Отмечается, что такое решение было принято сотрудниками компании на фоне изменения корпоративной политики, пишет Лайф.

Майкл Хол со своей невестой Амбер Максвел намеревались отправиться на Коста-Рику для того, чтобы отпраздновать собственную свадьбу. Перед вылетом молодые люди пересели со своих мест на другие места в самолёте, которые были свободны. Оказалось, что новые места стоят дороже из-за большего комфорта. В результате молодая пара была снята с рейса.

По словам Майкла Хола, они не могли даже предположить, что это имеет такое большое значение, они не пересаживались в первый їїїїппп класс, а сели вперёд на несколько рядов в экономклассе.

В свою очередь, представители авиакомпании, комментируя этот инцидент, заявили, что снятая с рейса молодая пара "неоднократно пыталась пересесть на дорогие места".

Это уже не первый скандал, связанный с данной авиакомпанией: недавно одного из пассажиров сотрудники United Airlines волоком вывели с борта по причине того, что "он был переполнен". После этого поднялась волна всеобщего негодования, в результате чего руководством было принято решение изменить политику компании, связанную с овербукингом.