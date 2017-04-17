Советник Трампа раскритиковал Россию за «подрывную деятельность» в Европе

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер призвал Россию пересмотреть свою поддержку Башара Асада.

Россия ведет в Европе "подрывную деятельность", и поэтому с ней нужно вести жесткий диалог, заявил советник президента США по национальной безопасности​ Герберт Макмастер в интервью телеканалу ABC, передает "Интерфакс".

"Россия поддерживает кровавый режим в Сирии, который привел к гражданской войне и круговороту насилия, которые, наряду с жестокими действиями "Исламского государства" (запрещено в РФ - прим.) принесли страдания столь большому числу людей, спровоцировали кризис в Сирии, который перекинулся в Ирак и, конечно, соседние страны и Европу", - сказал генерал-лейтенант.

По его словам, сейчас отношения США и России находятся "в самой низшей точке", и хуже уже быть не может. Макмастер полагает, что наступило время "жестких дискуссий" с Москвой, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон справится с этим как никто другой.

Советник їїїїппп Трампа, но национальной безопасности генерал Герберт Макмастер относится к числу внешнеполитических «ястребов» новой американской администрации. На этом посту он сменил другого генерала, Майкла Флинна, который был вынужден уйти в отставку после того как выяснилось, что он скрывал факт своих переговоров с российским послом Сергеем Кисляком, пишет "Газета.ру".

Макмастер с подозрением относится к России. В феврале 2015 года он советовал США применить в отношении России в связи с событиями на Украине принцип «сдерживания на передовых рубежах». Он также обвинил Россию в ведении «гибридной войны».

«Нам важно понимать, что война является соперничеством, которое разыгрывается далеко не только на поле боя, — заявлял генерал. — Она включает в себя политическую подрывную деятельность, чем Россия эффективно занимается под предлогом защиты русскоязычных меньшинств».