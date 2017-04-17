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В Нигерии в пустой квартире нашли $43 млн (ФОТО)

Опубликовано 17.04.17 09:59 В Нигерии в пустой квартире нашли $43 млн (ФОТО)

Операцию провело спецподразделение по борьбе с коррупцией.

В Нигерии в ходе операции, проведенной спецподразделением по борьбе с коррупцией, в одном из жилых домов были изъяты более 43 миллионов долларов. В этой квартире официально никто не жил, а выйти на хранилище нелегальной наличности помог анонимный информатор.

По информации TJ, комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) федерального правительства Нигерии получила информацию о подозрительной активности в одной из квартир в районе Осборн-Тауэрс города Лагос.

По информации анонимного источника, в їїїїппп квартиру входили и выходили люди с сумками, в которых, по их словам, была одежда. Охранники жилого комплекса подтвердили, что помещением длительное время никто не пользовался, в него только иногда приходила "измождённая женщина в грязной одежде".

ФОТО: оперативная съёмка EFCC

После получения судебного ордера, силовики выломали дверь четырёхкомнатной квартиры на седьмом этаже здания и обнаружили внутри три несгораемых шкафа, заполненных аккуратно упакованными пачками валюты. Всего правоохранители изъяли 43 миллиона долларов США, более 27 тысяч фунтов стерлингов и более 23 миллионов нигерийских найр.
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