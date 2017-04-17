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Сотрудники посольства США в Лондоне допросили трехмесячного "террориста"

Опубликовано 17.04.17 09:40 Сотрудники посольства США в Лондоне допросили трехмесячного "террориста"

Ранее дедушка младенца в визовой анкете утвердительно ответил на вопрос о причастности того к терроризму.

Сотрудники американского посольства в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка после того, как дед малыша при заполнении визовой анкеты ответил "да" на вопрос о причастности того к терроризму.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, дед ребенка Харви Кеньона-Кэйрнса во время заполнения бланков случайно утвердительно ответил на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?". В итоге младенца вызвали на беседу в посольство.

"Я не мог поверить, что їїїїппп они не увидели ошибки, и что младенец не может никому причинить вред", — сказал 62-летний Пол Кеньон.

Дед мальчика заявил, что сначала хотел принести своего внука в посольство в оранжевом комбинезоне цвета тюремной формы, но затем он отказался от этой идеи.

"Похоже, у сотрудников дипмиссии проблемы с юмором, раз они не смогли увидеть комичность этой ситуации", — отметил Кеньон, добавив, что малыш прекрасно вел себя в ходе беседы и ни разу не заплакал.

"Очевидно, он не был вовлечен ни в геноцид, ни в шпионаж. Он лишь саботировал несколько подгузников, но об этом в посольстве не знают", — пояснил мужчина, чья ошибка обошлась семье в 3500 евро из-за невыданной вовремя визы.
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