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Эрдоган получил абсолютную власть и готов вернуть смертную казнь

Опубликовано 17.04.17 09:36 Эрдоган получил абсолютную власть и готов вернуть смертную казнь

На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления.

В Турции завершился референдум о конституционной реформе в стране, предложенной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

В восточных провинциях страны избирательные участки закрылись на час раньше, чтобы учесть разницу во времени. Всего, по оценкам агентства, в голосовании имели право принять участие около 55 млн граждан страны. По последним данным, которые публикует Anadolu на странице, посвященной референдуму, после подсчета 55% бюллетеней, более 56% проголосовавших поддержали проект реформы.

Пакет из 18 поправок в Конституцию Турции предложил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В январе изменения в Конституции были одобрены парламентом. Предложенные поправки значительно расширяют полномочия президента и упраздняют пост премьер-министра. В соответствии с ними глава государства їїїїппп получает расширенный контроль над исполнительной властью в стране.

В случае успеха реформы Эрдоган получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своих сторонников за положительный итог референдума, передает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Сообщатся, что он поздравил с победой представителей партий, которые поддержали изменение конституции, а также премьера Турции Бинали Йылдырыма, несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявлены. Тем временем, главная оппозиционная сила Турции, Республиканская народная партия, собирается оспорить итоги голосования и добиться пересчета голосов. По ее сведениям, около 2,5 млн бюллетеней могли быть заполнены с нарушениями, а фальсификация результатов может составлять 3-4%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством возвращение смертной казни, пишет РИА Новости.

"Сегодня те, кто грозил нам палкой, получили ответ у урн для голосования. Нам предстоит еще многое сделать, и первым делом я обсужу с господином премьер-министром и господином Бахчели тему смертной казни", - сказал он. Эрдоган также указал, что возможно "проведение нового референдума по этой теме".

Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул намерение "немедленно" начать дискуссию об этом с премьер-министром и оппозиционным лидером. Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.
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