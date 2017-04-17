Изменения ПДД 2017: правила могут изменить в пользу мотоциклистов - СМИ

Правительство предлагает внести изменения в ПДД: в качестве эксперимента на улицах появится двойная стоп-линия.

Правила дорожного движения изменения 2017: изменения ПДД могут затронуть мотоциклистов

По информации "Коммерсанта", мотоциклисты в России могут получить дополнительные преимущества на дорогах. Для них могут создать отдельную стоп-линию на перекрестках и разрешить езду между рядами.

"Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность соответствующих изменений в ПДД", — отмечают журналисты.

Издание уточняет, что в экспериментальном порядке на улицах появится двойная стоп-линия. Автором этой идеи стал глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Он отметил, что на сегодняшний день велосипедисты и мотоциклисты ожидает зеленого сигнала светофора вместе с автомобилистами у одной стоп-линии и стартуют вместе с ними, что, по его словам, небезопасно.

Согласно поручениям, МВД, Минтранс и "Открытое правительство" в течение месяца должны проработать вопрос о возможности движения мотоциклистов между рядами и представить соответствующий доклад в правительство. На сегодняшний день правила не содержат прямого запрета їїїїппп или разрешения на такой маневр.

Журналисты утверждают, что Госавтоинспекция уже подготовила заключение о "нецелесообразности" разрешения мотоциклистам проезжать между рядами. Как пояснили в ведомстве, за такое движение байкеров не штрафуют, но если произошло столкновение с автомобилем, то ответственность несет именно мотоциклист. В случае, если закрепить в ПДД четкий запрет или разрешение двигаться между рядами, то это, по мнению инспекторов, только усложнит дорожную ситуацию.