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Матвиенко объяснила, почему надела платок и зеленое платье в Эр-Рияде (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 17.04.17 08:46 Матвиенко объяснила, почему надела платок и зеленое платье в Эр-Рияде (ФОТО, ВИДЕО)

Во время своего визита Матвиенко провела ряд деловых встреч с королем и другими представителями руководства страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, покрывшая голову платком в ходе визита в Саудовскую Аравию, назвала свой внешний вид дипломатической культурой и уважением к традициям другого государства.

"Есть, во-первых, дипломатическая культура. Если приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического этикета. Но это еще и такая внутренняя культура, потому что если ты как-то с пренебрежением относишься, то никакого доверительного диалога уважительного не получится", — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Во время своего визита в Саудовскую Аравию Матвиенко провела ряд деловых встреч с королем и другими представителями руководства страны. Она покрыла голову платком и надела їїїїппп платье особенно почитаемого в исламских странах зеленого цвета, вызвав восхищение и одобрение принимающей стороны.

"Я сама была дважды послом, я понимаю, насколько чувствительно к этому относятся. Пусть это внешняя форма, но это сразу вызывает уважение. Вот сегодня ко мне подошло очень много женщин-депутатов Консультативного совета, и они особо все подходили и особо все это подчеркивали: вот спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям", — сказала спикер верхней палаты российского парламента, подчеркнув, что из таких мелочей "вышиваются дипломатические узоры", способствующие высокой степени доверия во время контактов.
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