YouTube шокирован ВИДЕО момента жуткой аварии с Maserati в Москве

На появившемя на Ютуб ВИДЕО запечатлен момент, как Maserati на Ростовской набережной в Москве на огромной скорости взорвался при столкновении с мачтой городского освещения.

Камера виденаблюдения запечатлела момент взрыва Maserati при столкновении с мачтой городского освещения в Москве. Как ранее сообщал Topnews, в районе Ростовской набережной элитный автомобиль на огромной скорости несся по мокрой дороге, после чего врезался в столб и моментально вспыхнул.

Удар был настолько сильным, что части автомобиля разлетелись в стороны.

Как рассказал "ТВ Центру" очевидец Александр, ДТП произошло после места, в котором проезжая часть сужается с трех до двух полос.

"Я услышал громкий хлопок, выбежал с огнетушителем, чтобы спасать. В окно я увидел, что от машины к реке бежит человек. Судя по расположению, он ехал от Бородинского моста, там происходит сужение дороги. Видимо, не справился с управлением, занесло и ударился в столб", - рассказал мужчина.

Очевидцы трагедии также рассказали, что в момент аварии в салоне находился еще один человек.

В результате жуткой їїїїппп аварии погиб 26-летний сын крупного столичного бизнесмена Артур М. По предварительным данным, водитель спорткара не справился с управлением.

По сообщениям СМИ, у него было несколько десятков штрафов за превышение скорости, однако все они оплачены.

YouTube ВИДЕО: момент страшной аварии с Maserati в центре Москвы. 18+