Какой сегодня праздник: 17 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

17 апреля также отмечается День ветеранов ОВД и внутренних войск, а православная церковь чествует память Иосифа Песнописеца.

Какой праздник сегодня, 17 апреля 2017: День ветеранов ОВД и внутренних войск

Отмечать свой профессиональный праздник ветераны ОВД и внутренних войск начали с 2011 года – с момента подписания главой МВД соответствующего Указа. А сама дата 17 апреля приурочена к 20-и летнему юбилею создания Общественной организации ветеранов ОВД и ВВ. Сформировалась данная организация в 1991 году.

Сегодня в РФ проживают около 700 000 ветеранов ОВД и ВВ, которые продолжают приносить обществу определенную пользу: они пропагандируют соблюдение законности в стране, проводят профилактические беседы со школьниками, а также делятся накопленными знаниями и опытом с молодыми сотрудниками ОВД.

По мнению большинства экспертов, именно благодаря жизненной сноровке ветеранов раскрывается более 30% преступлений. В этот день ветераны ОВД и внутренних войск принимают множество теплых слов в свой адрес, поздравлений и презентов от друзей, родственников їїїїппп и коллег. Многие ветераны устраивают вечера встреч и проводят другие праздничные мероприятия.

Какой праздник 17 апреля 2017: Всемирный дент гемофилии

Всемирный день гемофилии ежегодно отмечается многими странами 17 апреля. Общая цель мероприятий, проводимых Всемирной федерацией гемофилии, состоит, главным образом, в привлечении внимания общественности к проблеме сложнейшего генетического заболевания, а также в содействии медицине по улучшению качества жизни больных гемофилией людей. По оценкам специалистов, количество больных на сегодняшний день составляет порядка 400 000 человек в мире, то есть каждый десяти тысячный мужчина имеет неизлечимую генетическую патологию (у женщин это заболевание не проявляется), нарушающую свертываемость крови.

Еще 50-70 лет назад мало кто из мужчин, болеющих гемофилией, доживал до зрелого возраста. Как правило, средняя продолжительность жизни таких людей варьировала в пределах двадцати пяти-тридцати лет. Однако современная медицина имеет в своем арсенале все необходимое для продлевания и улучшения качества жизни больных гемофилией. При достаточно квалифицированной, правильно подобранной медикаментозной терапии больной может вести полноценный образ жизни – работать, создавать семью, то есть быть полноправным членом своего государства.

Какой церковный праздник сегодня, 17 апреля: Ольховые смотрины (Иосиф Песнопевец)

17 апреля православная церковь чествует память Иосифа Песнописеца. Жил святой в 9 веке, служил в Солунском монастыре, при котором стал строгим аскетом. За всю жизнь неоднократно подвергался арестам со стороны императора Византии, презиравшего христианство и пытавшегося искоренить его. Господь наградил Иосифа искусным талантом – писать красивые богослужебные песнопения, чем он и пользовался.

В народе святого прозвали Песнопевцем, поскольку 17 апреля, как подмечали крестьяне, начинал петь сверчок, а журавли – подавать голос. Этих птиц на Руси особенно любили за их способность оберегать двор и изгонять из него зло. Сегодня люди, услышав голос журавля, выходили на крыльцо и кланялись ему. Также считалось, что эти пернатые своим кликом призывали лето.

На Иосифа наблюдали за цветением ольхи. Из нее обычно заготавливали срубы для колодцев. Были и свои приметы, связанные с ольхой. Например, такая: если на деревце висит много сережек, значит нынче уродится овес. А кору ольхи нередко использовали в лечебных целях (особенно для остановки кровотечения и воспаления), ведь она богата вяжущими дубильными веществами, микроэлементами и витаминами.